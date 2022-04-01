Gemlik Körfezi'nden ayrılan pelikanlar böyle görüntülendi - Son Dakika
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Gemlik Körfezi'nden ayrılan pelikanlar böyle görüntülendi

01.04.2022 09:30
Gemlik Körfezi'nden ayrılan pelikanlar böyle görüntülendi

Gemlik Körfezi'nden ayrılan pelikanlar böyle görüntülendi Gemlik'te sabah balığa çıkan Serdar Döner ve Adnan Balı pelikan sürüsüne denk geldi.

Gemlik Körfezi'nden ayrılan pelikanlar böyle görüntülendi

BURSA - Gemlik'te sabah balığa çıkan Serdar Döner ve Adnan Balı pelikan sürüsüne denk geldi. İki balıkçı o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Bir süre pelikanların etrafında gezen balıkçılar, onları ürkütmemek için de çaba sarf etti. Geceyi deniz yüzeyinde dinlenerek geçiren pelikanlar, sabahın ilk ışıkları ile Gemlik Körfezi'nden ayrıldı. O anlar iki balıkçının cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gemlik Körfezi'nden ayrılan pelikanlar böyle görüntülendi
Gemlik Körfezi'nden ayrılan pelikanlar böyle görüntülendi
Gemlik Körfezi'nden ayrılan pelikanlar böyle görüntülendi
Gemlik Körfezi'nden ayrılan pelikanlar böyle görüntülendi
Gemlik Körfezi'nden ayrılan pelikanlar böyle görüntülendi
Gemlik Körfezi'nden ayrılan pelikanlar böyle görüntülendi

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gemlik Körfezi'nden ayrılan pelikanlar böyle görüntülendi - Son Dakika


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