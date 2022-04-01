Gemlik Körfezi'nden ayrılan pelikanlar böyle görüntülendi - Son Dakika

Gemlik Körfezi'nden ayrılan pelikanlar böyle görüntülendi

BURSA - Gemlik'te sabah balığa çıkan Serdar Döner ve Adnan Balı pelikan sürüsüne denk geldi. İki balıkçı o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Bir süre pelikanların etrafında gezen balıkçılar, onları ürkütmemek için de çaba sarf etti. Geceyi deniz yüzeyinde dinlenerek geçiren pelikanlar, sabahın ilk ışıkları ile Gemlik Körfezi'nden ayrıldı. O anlar iki balıkçının cep telefonu kamerasına yansıdı.