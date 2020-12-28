Bursa'da perdelerle kapatılıp içkili restorana dönüştürülen bağ evindeki 20 kişiye para cezası - Son Dakika

Bursa'da perdelerle kapatılıp içkili restorana dönüştürülen bağ evindeki 20 kişiye para cezası

28.12.2020 16:53
Bursa'da perdelerle kapatılıp içkili restorana dönüştürülen bağ evindeki 20 kişiye para cezası, System.String[]

Bursa'nın Kestel ilçesinde içkili restoran gibi hizmet verildiği tespit edilen bağ evindeki 20 kişiye idari para cezası uygulandı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde içkili restoran gibi hizmet verildiği tespit edilen bağ evindeki 20 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kestel Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derekızık Mahallesi'ndeki bir bağ evinin camlarının kalın perdelerle kapatıldığını, içeride masa ve mutfak düzeni oluşturulduğunu belirledi.

İçkili restorona dönüştürülen söz konusu adrese baskın yapan ekipler, içeride 6'sı kadın 20 kişi bulunduğunu tespit etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet"ten haklarında işlem yapılan bu kişilere toplam 81 bin lira ceza verildi.

Jandarmanın baskını, kameralarla da görüntülendi.

Para Cezası, Jandarma, Kestel, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da perdelerle kapatılıp içkili restorana dönüştürülen bağ evindeki 20 kişiye para cezası - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Prof. Dr. Ertuğrul'dan "Maskeler ne zaman çıkacak?" sorusuna yanıt: Yazın rahatlayacağız ama maskeleri çıkartmak için erken olabilir İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi Boşanma aşamasındaki eşini 16 kez bıçaklayıp ağır yaralayan kocaya müebbet hapis istemi Kısıtlamada vatandaşa yardıma giden muhtara ceza kesildi Gidecek yeri olmadığı halde ceza kesilen vatandaşa Ankara Valiliği sahip çıkmıştı! İlk kez konuştu Manken Çağla Şıkel, koronavirüs aşısı oldu Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde en düşük maaş 3 bin 506 TL oldu Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde en düşük maaş 3 bin 506 TL oldu         
16:41
Davutoğlu'ndan hükümete asgari ücret eleştirisi: Emekçilerimiz açlık sınırında bir ücrete mahkum edildi Davutoğlu'ndan hükümete asgari ücret eleştirisi: Emekçilerimiz açlık sınırında bir ücrete mahkum edildi         
16:17
Chantelle Otten ilk cinsel ilişkilerinde, sevgilisi Dylan Alcott'un yüzüne gaz çıkardığını itiraf etti Chantelle Otten ilk cinsel ilişkilerinde, sevgilisi Dylan Alcott'un yüzüne gaz çıkardığını itiraf etti         
16:13
22 yıl sırtında gezdirdiği annesinin bu defa tabutunu sırtladı 22 yıl sırtında gezdirdiği annesinin bu defa tabutunu sırtladı         
15:54
Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL         
15:46
Hastanede yastıkla hastayı boğarak öldüren genç kadının ifadesi dehşete düşürdü Hastanede yastıkla hastayı boğarak öldüren genç kadının ifadesi dehşete düşürdü         
15:21
Türkiye'nin Çin'den sipariş ettiği CoronaVac aşılarının tırlara yüklenme anı ilk kez görüntülendi Türkiye'nin Çin'den sipariş ettiği CoronaVac aşılarının tırlara yüklenme anı ilk kez görüntülendi         
15:05
Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu         
14:51
Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı         
14:21
CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı hakkındaki cinsel saldırı iddianamesi kabul edildi CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı hakkındaki cinsel saldırı iddianamesi kabul edildi         
13:34
Son Dakika: İmamoğlu, İBB personeli için asgari ücreti 3.100 TL yaptı Son Dakika: İmamoğlu, İBB personeli için asgari ücreti 3.100 TL yaptı         
12:38
Yargıtay, kredi kartıyla POS cihazından yapılan dolandırıcılıktan bankayı sorumlu tuttu Yargıtay, kredi kartıyla POS cihazından yapılan dolandırıcılıktan bankayı sorumlu tuttu         
12:35
Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu         
11:57
Son Dakika! Türk-İş'ten açıklanan asgari ücret rakamına tepki: Beklentiyi karşılayamadı Son Dakika! Türk-İş'ten açıklanan asgari ücret rakamına tepki: Beklentiyi karşılayamadı         
11:33
İbrahim Tatlıses İbrahim Tatlıses "Abdullah Uçmak adıyla tehdit ediliyorum" diyerek savcılığa başvurdu         
09:21
Arkadaşının tavsiyesiyle girdiği kaz yetiştiriciliğinden yılda 150 bin lira kazanıyor Arkadaşının tavsiyesiyle girdiği kaz yetiştiriciliğinden yılda 150 bin lira kazanıyor         
08:56
96 yaşında koronavirüsü yenen dede, sağlığına kavuşmasını 5 besine bağladı 96 yaşında koronavirüsü yenen dede, sağlığına kavuşmasını 5 besine bağladı         
08:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2020 17:03:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da perdelerle kapatılıp içkili restorana dönüştürülen bağ evindeki 20 kişiye para cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei