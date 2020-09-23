Bursa'da pilot ve uzay insanı yetiştirecek merkez açılışa hazırlanıyor - Son Dakika

Bursa'da pilot ve uzay insanı yetiştirecek merkez açılışa hazırlanıyor

Bursa'da uzay ve havacılık eğitimine yönelik tasarlanan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nin (GUHEM) inşasında çalışmaların son aşamaya geldiği bildirildi.

Bursa'da pilot ve uzay insanı yetiştirecek merkez açılışa hazırlanıyor, System.String[]

Bursa'da uzay ve havacılık eğitimine yönelik tasarlanan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nin (GUHEM) inşasında çalışmaların son aşamaya geldiği bildirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 200 milyon liralık bütçeyle yapımı tamamlanan GUHEM, Türkiye'nin uzay temalı ilk eğitim merkezi olarak dikkati çekiyor. Yeni neslin uzay ve havacılık alanındaki merakının artmasına katkı sağlayacak GUHEM, uzay ve havacılıkla ilgili tamamı yerli üretim olan 154 interaktif düzeneği bünyesinde barındırıyor.

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) bünyesindeki merkezi gezerek yetkililerden bilgi alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bina içinde ve dışındaki çalışmaları yakından inceledi. Aktaş, Bursa'yı özellikle havacılık ve uzay çalışmaları noktasında üst noktalara taşıyacak GUHEM'de çalışmaların son aşamaya geldiğini açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK arasında 4 Şubat 2014'te projenin hazırlandığını ve sürecin 3 Şubat 2021'de sona ereceğini hatırlatan Aktaş, şunları kaydetti:

"Proje için yaklaşık 60 milyon liralık bir bedel harcandı. Zeplin şeklindeki bina, mevcut BTM binasına ek olarak hazırlandı. BTM içinde Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen sergi düzenekleri ve planetaryum bulunmaktadır. BTM'de bugün 10 farklı alanda 135 interaktif deney düzeneği alanda kullanıma açıktır. Haziran 2020'de tadilata başlandı. Yıpranan alanlar tasarlanarak yenileniyor.

Kovid-19 önlemleri kapsamında aralarda yeterli mesafe korunarak yeni bir yerleşim planı uygulanıyor. 2019 yılında Bilim ve Teknoloji Merkezini yaklaşık 151 bin 969 kişi ziyaret etti. Yine bu süreçte eğitim atölyelerine katılım sağlayan kişi sayısı yaklaşık 108 bin 430'dir. Planetaryumu ziyaret eden kişi sayısı yaklaşık 20 bin 302'dir. 2014!ten bu yana Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezini yaklaşık 880 bin kişi ziyaret etti."

"Merkez, yeni pilotlar ve uzay insanları yetiştirecek"

Aktaş, BTM kompleksi içerisinde yer alan GUHEM'in, TÜBİTAK desteği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ile BTSO ve Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB) tarafından hayata geçirildiğini hatırlatarak, "Projeye göre uzay ve havacılık temalı 2 sergi katında toplam 169 sergi ünitesi ve 2 eğitim alanı tasarlanmıştır. Toplam 15 sergi alanı bulunmaktadır. Toplam 22 bin 500 metre kare alana sahip olacak BTM kompleksi içerisinde yer alan GUHEM Havacılık Sergi Salonunda, uçuşun rüyası, çocuk galerisi, uçuşun tarihçesi, uçuşun anatomisi, havadan hafif, havadan ağır, roketler ve havacılık akademisi yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Uzay Sergi Salonunda da mini tiyatro, uzay istasyonu, uzaydaki objeler, uzayı gözlemleme, uzayı keşfetme, kimya-biyoloji laboratuvarı bulunduğunu aktaran Aktaş, "Bunların yanı sıra inovasyon laboratuvarı ile gezici geçici sergi salonu da mevcuttur. Çocuklar inovasyon merkezinde robotik ve elektronik eğitimi alırken, biyoloji ve kimya laboratuvarında da astronotların uzayda yaptıkları deneyleri simüle edecekler. İnanıyorum ki bu merkez, Bursa'da uzay teknolojisinin ve havacılık sektörünün gelişimine ciddi katkı verecek. İnşallah yeni pilotlar ve uzay insanları yetiştirecek. Merkez yakın bir zamanda açılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi, Havacılık, Bursa, Uzay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 10:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da pilot ve uzay insanı yetiştirecek merkez açılışa hazırlanıyor - Son Dakika

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