Bursa'da pişkin hırsız...Daire önündeki ayakkabıları çaldı, yerine kendi ayakkabılarını bıraktı - Son Dakika
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Bursa'da pişkin hırsız...Daire önündeki ayakkabıları çaldı, yerine kendi ayakkabılarını bıraktı

29.03.2023 10:20
Bursa'da pişkin hırsız...Daire önündeki ayakkabıları çaldı, yerine kendi ayakkabılarını bıraktı

Bursa'da pişkin bir hırsız; daire önündeki ayakkabıları çalarak yerine kendi ayakkabılarını bıraktı.

Bursa'da pişkin bir hırsız; daire önündeki ayakkabıları çalarak yerine kendi ayakkabılarını bıraktı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, İznik ilçesi Beyler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil bir binaya giren pişkin hırsız; ev sahibine ait olan ayakkabıları giydi ve ardından kendi ayakkabıları orada bırakarak hızlıca uzaklaştı.

Sabah işe gitmek için evden çıkan Cem Karabüber ise kapının önünde kendi ayakkabıları yerine başka ayakkabıları gören genç adam şok geçirdi. Hemen güvenlik kameralarını inceleyen Karabüber durumu kısa sürede anladı.

Pişkin hırsızın bu anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA
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İznik, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da pişkin hırsız...Daire önündeki ayakkabıları çaldı, yerine kendi ayakkabılarını bıraktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da pişkin hırsız...Daire önündeki ayakkabıları çaldı, yerine kendi ayakkabılarını bıraktı - Son Dakika
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