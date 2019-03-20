Bursa'da Pkk/kck Operasyonu
1 saat önce
Bursa'da, sosyal paylaşım sitelerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen 8 zanlı yakalandı.
Bursa
'da, sosyal paylaşım sitelerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen 8 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri ekipleri, 13 kişinin sosyal paylaşım sitelerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıklarını tespit etti.
Bursa merkez ile Gemlik
, İnegöl
, Gürsu
ve Kestel
ilçelerindeki adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Ekipler, 5 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan, Bursa'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik dünkü operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısının da 16'ya yükseldiği öğrenildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:40 Kaynak: AA
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