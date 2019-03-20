Son Dakika Haberleri: Bursa'da Pkk/kck Operasyonu

Bursa'da Pkk/kck Operasyonu

1 saat önce

Bursa'da, sosyal paylaşım sitelerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen 8 zanlı yakalandı.

Bursa'da Pkk/kck Operasyonu, System.String[]
Bursa'da, sosyal paylaşım sitelerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen 8 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri ekipleri, 13 kişinin sosyal paylaşım sitelerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıklarını tespit etti.

Bursa merkez ile Gemlik, İnegöl, Gürsu ve Kestel ilçelerindeki adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Ekipler, 5 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Bursa'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik dünkü operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısının da 16'ya yükseldiği öğrenildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:40 Kaynak: AA

PKK, Bursa, Güncel
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