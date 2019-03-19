Son Dakika Haberleri: Bursa'da Pkk/kck Operasyonu: 15 Gözaltı

Bursa'da Pkk/kck Operasyonu: 15 Gözaltı

1 saat önce

BURSA'da terör örgütü PKK/KCK'ya üye oldukları iddiasıyla 15 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da Pkk/kck Operasyonu: 15 Gözaltı, System.String[]
BURSA'da terör örgütü PKK/KCK'ya üye oldukları iddiasıyla 15 kişi gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK şüphelisi 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sabah saatlerinde özel harekat ekipleri ve zırhlı araçların da destek verdiği bir operasyon gerçekleştirildi. Eş zamanlı olarak 8 farklı adrese operasyon düzenleyen ekipler, 15 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda, örgütsel dökümanlar ve dijital materyeller ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyete götürülürken, firari olan 1 kişi de aranıyor.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:20 Kaynak: DHA

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