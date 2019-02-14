Son Dakika Haberleri: Bursa'da Pkk/kck Operasyonu: 8 Gözaltı

Bursa'da Pkk/kck Operasyonu: 8 Gözaltı

1 saat önce

BURSA'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında, terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da Pkk/kck Operasyonu: 8 Gözaltı, System.String[]
BURSA'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında, terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan 10 şüpheliyi tespit etti. Ekipler, Yıldırım, Gemlik ve Yenişehir ilçelerinde 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalamasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Ayrıca evlerde yapılan aramalarda, terör örgütüne ait dökümanlar, dijital materyaller ve kitaplar ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:30 Kaynak: DHA

PKK, Bursa, Güncel
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