Bursa'da Pkk/kck Operasyonunda 5 Tutuklama
1 saat önce
BURSA'da, terör örgütü PKK/KCK'nın şehir ve gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i, tutuklandı.
BURSA'da, terör örgütü PKK/KCK'nın şehir ve gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın şehir ve gençlik yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Merkez
Nilüfer, Osmangazi
ve Yıldırım
ilçelerinde 14 farklı adrese baskın yapan ekipler, 15 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda da çok sayıda dijital materyal ve örgüt elebaşı Abdullah Öcalan
'a ait örgütsel içerikli yayınlar ele geçirildi.
Eylem yapmaya yönlendirme ve çeşitli eylem hazırlığında oldukları belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Hamdi B., Kader T., Mehmet Ş., Muhammed B. ve Ramazan Ö., 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:58 Kaynak: DHA
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