Son Dakika Haberleri: Bursa'da PKK'lı Terörist Yakalandı

Bursa'da PKK'lı Terörist Yakalandı

1 saat önce

BURSA'da jandarma, 'Xemain Jiyan' kod adlı PKK'lı terörist M.T.'yi yakaladı.

Bursa'da PKK'lı Terörist Yakalandı, System.String[]
BURSA'da jandarma, 'Xemain Jiyan' kod adlı  PKK'lı terörist M.T.'yi yakaladı.

Bursa 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nin arama kararı uyarınca Diyarbakır Lice kırsalında sığınakta ele geçirilen dökümanların incelenmesiyle harekete geçen jandarma ekipleri, merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde PKK'lı terörist  'Xemain Jiyan' kod adlı  M.T.'yi yakaladı. M.T. jandarma tarafından gözaltına alındı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:54 Kaynak: DHA

Jandarma, PKK, Bursa, Güncel
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