Bursa'da PKK'lı Terörist Yakalandı
1 saat önce
BURSA'da jandarma, 'Xemain Jiyan' kod adlı PKK'lı terörist M.T.'yi yakaladı.
BURSA'da jandarma, 'Xemain Jiyan' kod adlı PKK
'lı terörist M.T.'yi yakaladı. Bursa
1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nin arama kararı uyarınca Diyarbakır Lice
kırsalında sığınakta ele geçirilen dökümanların incelenmesiyle harekete geçen jandarma ekipleri, merkez Yıldırım
ilçesi Vakıf Mahallesi'nde PKK'lı terörist 'Xemain Jiyan' kod adlı M.T.'yi yakaladı. M.T. jandarma tarafından gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:54 Kaynak: DHA
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