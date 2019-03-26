Son Dakika Haberleri: Bursa'da PKK'nın Gençlik Yapılanması Üyesi 15 Kişi Adliyede

Bursa'da PKK'nın Gençlik Yapılanması Üyesi 15 Kişi Adliyede

12 dakika önce

BURSA'da polisin terör örgütü PKK/KCK'nın şehir ve gençlik yapılanmasına yöneliki operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bursa'da PKK'nın Gençlik Yapılanması Üyesi 15 Kişi Adliyede, System.String[]
BURSA'da polisin terör örgütü PKK/KCK'nın şehir ve gençlik yapılanmasına yöneliki operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan soruşturmada, örgütün şehir ve gençlik yapılanması olarak bilinen Devrimci Gençlik Hareketi'ne (DGH) mensup şüphelileri tespit etti. Bursa'nın merkez Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde 14 farklı adrese operasyon düzenleyen ekipler, 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda da çok sayıda dijital materyal ve PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a ait örgütsel içerikli yayınlar ele geçirildi. Eylem yapmaya yönlendirme ve çeşitli eylem hazırlığında oldukları belirlenen 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:56 Kaynak: DHA

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