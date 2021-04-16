Bursa'da, plankton çoğalması deniz suyu kahverengiye dönüştürdü - Son Dakika

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, planktonların çoğalmasıyla denizin rengi bazı noktalarda kahverengiye büründü.

Sahilin bazı bölümlerinde denizin renginin kahverengiye dönüşmesi, vatandaşları şaşkınlığa uğrattı.

Renk değişikliğinin deniz suyu sıcaklığının artmasıyla planktonların çoğalmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Genellikle mart ve nisan aylarında yaşanan plankton çoğalmasının ve renk değişiminin, mevsimsel etkenlerle gerçekleştiği ve herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı belirtiliyor.