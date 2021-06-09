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Plastik atık fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Plastik atık fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

09.06.2021 04:01

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde plastik atık fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde plastik atık fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Vakıf Mahallesi'ndeki plastik atıkların bulunduğu fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatte alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Atık fabrikasındaki plastik malzemelerin yandığı yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

Plastik atık fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Plastik atık fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Plastik atık fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Plastik atık fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Plastik atık fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Plastik atık fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Plastik atık fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Plastik atık fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Plastik atık fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Yıldırım, İtfaiye, Yangın, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Plastik atık fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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