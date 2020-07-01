Bursa'da plastik deposunda yangın - Son Dakika

Bursa'da plastik deposunda yangın

Bursa'da plastik deposunda yangın Plastik deposunda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı Bursa-İstanbul yolunda bir plastik deposunda çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu.

Bursa'da plastik deposunda yangın

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Plastik deposunda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

BURSA - Bursa- İstanbul yolunda bir plastik deposunda çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. Siyah dumanlar gök yüzüne yükselirken, çok sayıda itfaiye yangına halen müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 14.45 sıralarında Panayır Mahallesi Buttim Ticaret Merkezi karşısındaki bir plastik deposunda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangın hızla büyüdü. Siyah dumanlar şehrin birçok noktasından görülüyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Yangın halen devam ederken, ekipler alevleri söndürmek için var güçleriyle çalışıyor.

İstanbul, Plastik, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 16:37 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da plastik deposunda yangın - Son Dakika
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