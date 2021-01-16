Bursa\'da plastik fabrikasında yangın

BURSA'da plastik enjeksiyon üreten fabrikanın depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Nilüfer ilçesine bağlı merkez Tahtalı Mahallesi'nde plastik enjeksiyon üretimi yapan bir fabrikanın depo bölümünde, saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek, tüm depoyu sardı. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 8 itfaiye aracı ile 24 personelin müdahale ettiği yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında fabrikanın depo kısmındaki ürünler kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.