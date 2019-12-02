Son Dakika Haberleri: Bursa'da platonik aşık dehşeti: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Bursa'da platonik aşık dehşeti: 1 yaralı - Son Dakika

Bursa'da platonik aşık dehşeti: 1 yaralı

6 saat önce

BURSA'da Serkan K. (43), aşık olduğu H.S.'nin (37) sevgilisi olduğu öne sürülen Abdullah A.'ya (46) tabancayla kurşun yağdırdıktan sonra kaçtı.

Bursa'da platonik aşık dehşeti: 1 yaralı, System.String[]

BURSA'da Serkan K. (43), aşık olduğu H.S.'nin (37) sevgilisi olduğu öne sürülen Abdullah A.'ya (46) tabancayla kurşun yağdırdıktan sonra kaçtı. Saldırı haberi üzerine olay yerine gelen gözyaşı dökerken, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi.

Olay, gece geç saatlerde Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Serkan K., platonik aşk yaşadığı H.S.'nin sevgilisi olduğunu öğrendiği Abdullah A. ile Bursa- Ankara Çevre Yolu'nda buluştu. Serkan K., iddiaya göre H.S.'ye aşık olduğunu belirterek Abdullah A.'nın ayrılmasını istedi. Abdullah A. ayrılamayacağını söylemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce Serkan K., belinden çıkardığı tabanca ile Abdullah A.'ya 4 el ateş açtı.

SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VERDİKTEN SONRA KAÇTI

Yere yığılan Abdullah A., iki bacağına isabet eden 3 mermi nedeniyle acı içerisinde kıvranırken, Serkan K. ise cep telefonu ile sağlık ekiplerini haber verdikten sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Abdullah A.'yı, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sevgilisinin tabancayla yaralandığı haberini alınca hemen olay yerine gelen H.S., gözyaşı döktü. H.S., saldırıyı gerçekleştiren Serkan K. ile kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheli Serkan K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.


Yıldırım, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:24 Kaynak: DHA
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