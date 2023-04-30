Platonik olduğu kadını kızının önünde öldürdü, ifadesi çok şaşırttı! Çalıştığı mekanda başka erkekler ile görünce kıskandım - Son Dakika
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Platonik olduğu kadını kızının önünde öldürdü, ifadesi çok şaşırttı! Çalıştığı mekanda başka erkekler ile görünce kıskandım

30.04.2023 13:55

Bursa'da yaşanan olayda platonik olarak aşık olduğu, gece kulübünde çalışan bir solisti kızının gözleri önünde öldüren şahsın ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi. Polisteki ifadesinde Nurcan İnan'a platonik olarak aşık olduğunu söyleyen İzzet Akdeniz, "Çalıştığı mekanda kendisini başka erkekler ile görünce kıskançlık yaşadım. O yüzden vurdum. Kıskançlık yüzünden yaptım" dedi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde geçtiğimiz ocak ayında meydana gelen olayda, gece kulübünde solist olarak çalışan Nurcan İnan (41) evine gitmek için mekandan ayrıldı. Arkadaşı olduğu iddia edilen İzzet Akdeniz (46), İnan'ın yolunu evinin önünde kesti. Bir süre sokakta konuşan ikili arasında tartışma çıktı.

Bursa'da aşık olduğu solisti öldüren şahsa müebbet hapis talebi

SİLAHINI ÇIKARIP ÖLDÜRDÜ

Nurcan İnan'ın kızı Yağmur (19) da seslerin ardından evden dışarı çıktı. Bu sırada İzzet Akdeniz, belinden çıkardığı tabanca ile Nurcan İnan'a ateş etti. Başından vurulan talihsiz kadın kanlar içinde yere yığıldı. "Nurcan, öldüreceğim seni" diyerek bölgeden ayrılan Akdeniz'in 16 AV 585 plakalı otomobil ile kaçtığı tespit edildi. O anlar kameralar tarafından kaydedilirken, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın hayatını kaybetti.

Bursa'da aşık olduğu solisti öldüren şahsa müebbet hapis talebi

"BAŞKA ERKEKLER İLE GÖRÜNCE KISKANDIM"

Çalışma başlatan polis, kaçan şüpheliyi Yıldırım ilçesinde yakaladı. Polisteki ifadesinde Nurcan İnan'a platonik olarak aşık olduğunu söyleyen İzzet Akdeniz, "Çalıştığı mekanda kendisini başka erkekler ile görünce kıskançlık yaşadım. O yüzden vurdum. Kıskançlık yüzünden yaptım" dedi.

Bursa'da aşık olduğu solisti öldüren şahsa müebbet hapis talebi

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ TALEP EDİLDİ

Nurcan İnan'ın kızı Yağmur da ifadesinde, şüphelinin evlerine gidip geldiğini ama annesinin yüz vermediğini belirtti. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin iddianameyi hazırladı. Hazırlanan iddianamede İzzet Akdeniz için 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi. İddianame, 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Kaynak: İHA
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Osmangazi, Akdeniz, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Platonik olduğu kadını kızının önünde öldürdü, ifadesi çok şaşırttı! Çalıştığı mekanda başka erkekler ile görünce kıskandım - Son Dakika


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