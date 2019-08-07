Son Dakika Haberleri: Bursa'da polis adaylarının mezuniyet sevinci
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Bursa'da polis adaylarının mezuniyet sevinci

1 saat önce

Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 415 polis adayı, törenle mezun oldu.

Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 415 polis adayı, törenle mezun oldu.
Vali Yakup Canbolat, eğitim merkezi yerleşkesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, asayişin olmadığı yerde diğer hizmetlerden söz edilemeyeceğini söyledi.
Bugün mezun olan polis adaylarının, emniyetin yılmaz bekçileri olacağını belirten Canbolat, "Vazifelerini icra ederken de başta Anayasa'daki temel değerler ve ilkeler olmak üzere hukukun üstünlüğüne ve kişisel haklara saygılı olacaklar, devletin bekası, ülkenin huzur ve güvenliği için yeminlerine bağlı kalarak en zor şartlarda bile görevlerini yerine getirirken halka hizmetin hakka hizmet ve hukuka riayet olduğu duygusuyla hareket edeceklerdir." dedi.
Canbolat, emniyet teşkilatının temelinin, milletin güven harcıyla karıldığını dile getirdi.
Genç polis adaylarına tavsiyelerde bulunan Canbolat, şöyle konuştu:
"Halkımızın, sizin şahsınızda devletimize duyduğu güvenin zedelenmemesine özen gösterin. En önemlisi, aklınızı ve vicdanınızı hiçbir odağın emrine değil sadece ve sadece yüce devletimizin ve milletimizin emrine amade edin. Çiçeği burnunda polis memurlarımızı yetiştiren, başta aileleri olmak üzere mezun olma süreçlerinde önemli katkıları olan polis okulu müdürümüze, öğretim üyeleri ve okul çalışanlarına teşekkür ediyorum."
Törende, mezunlar adına konuşma yapan dönem birincisi Barış Yıldız, daha sonra yaş kütüğüne plaket çaktı.
Yemin eden polisler, tören yürüyüşünün ardından kep atıp mutluluklarını aileleriyle paylaştı.
Bursa, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:16 Kaynak: AA
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