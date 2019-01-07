Bursa'da Polis Baskınını Fark Edince Uyuşturucuyu Sobada Yakmaya Çalıştılar
2 saat önce
Bursa'da polis baskınını fark edince uyuşturucuyu sobada yakmaya çalıştılarBursa'da narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alınırken yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
Bursa
'da polis baskınını fark edince uyuşturucuyu sobada yakmaya çalıştılar
Bursa'da narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alınırken yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler, polisin baskın yaptığını fark edince uyuşturucu maddeleri yanan sobanın içerisine attıkları sırada gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Ekipleri, Bursa'da 3 farklı adreste uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Sabah
saatlerinde adreslere eş zamanlı olarak baskın düzenleyen ekipler, 14 kişiyi gözaltına alındı. Şüpheliler, polis ekipleri kapıyı kırdığı sırada baskını fark ederek, uyuşturucu maddeleri yanan sobanın içerisine attı. Bu sırada eve giren ekipler, maddeleri sobada tamamaen yanmaktan kurtardı. Evlerde yapılan detaylı aramalarda, 340 gram toz extacy, 37 adet extacy hap, 250 gram esrar, 100 gram bonzai, ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 7 bin 900 lira nakit para ele geçirldi. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:24 Kaynak: DHA
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