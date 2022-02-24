Bursa'da polis dehşetinde ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
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Bursa'da polis dehşetinde ölü sayısı 2'ye yükseldi

24.02.2022 18:55
Bursa'da polis dehşetinde ölü sayısı 2'ye yükseldi

BURSA'da, otomobille giderken yanında bulunan Yasemin Ağır'ın (45) 2 ay önce boşandığı polis memuru eski eşi Bilal ağır tarafından silahlı saldırıya uğrayan ve ağır yaralı olarak hastanede tedaviye alınan Yahya Aydın (48), 12 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

BURSA'da, otomobille giderken yanında bulunan Yasemin Ağır'ın (45) 2 ay önce boşandığı polis memuru eski eşi Bilal ağır tarafından silahlı saldırıya uğrayan ve ağır yaralı olarak hastanede tedaviye alınan Yahya Aydın (48), 12 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Saldırıda okul müdürü Yasemin Ağır ise hayatını kaybetmişti.

Olay, 12 Şubat günü Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bilal Ağır (52), 2 ay önce boşandığı Yasemin Ağır'ın kullandığı 26 DC 016 plakalı otomobili, yanında bir erkekle görünce önünü kesip durdurdu. Eski eşi ile yanındaki Yahya Aydın'ı araçtan indirip darbeden Bilal Ağır, daha sonra belinden çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. Yasemin Ağır ve Yahya Aydın ile bu sırada eğitim gördüğü sanat kursunun önündeyken kurşunlardan birinin isabet ettiği Şeyma Ü. yaralandı. Çağırılan ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Sakarya Ortaokulu Müdürü Yasemin Ağır hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Bilal Ağır ise çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmek' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklandı.

12 GÜN SONRA ÖLDÜ

Olayın ardından 1'i başına olmak üzere 3 merminin isabet ettiği Yahya Aydın, Çekirge Devlet Hastanesi'nde ameliyat olduktan sonra yoğun bakım servisine alındı. Burada yaşam savaşı veren Yahya Aydın, tedavisinin 12'nci gününde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.


Bursa'da polis dehşetinde ölü sayısı 2'ye yükseldi
Bursa'da polis dehşetinde ölü sayısı 2'ye yükseldi
Bursa'da polis dehşetinde ölü sayısı 2'ye yükseldi
Bursa'da polis dehşetinde ölü sayısı 2'ye yükseldi
Bursa'da polis dehşetinde ölü sayısı 2'ye yükseldi
Bursa'da polis dehşetinde ölü sayısı 2'ye yükseldi
Bursa'da polis dehşetinde ölü sayısı 2'ye yükseldi
Bursa'da polis dehşetinde ölü sayısı 2'ye yükseldi
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Polis Memuru, okul müdürü, Aydın, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da polis dehşetinde ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da polis dehşetinde ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
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