Bursa'da polis ekipleri masaj salonlarını denetledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da polis ekipleri masaj salonlarını denetledi - Son Dakika

Bursa'da polis ekipleri masaj salonlarını denetledi

6 saat önce

Bursa'da polis ekiplerince 58 masaj salonunda bir hafta süresince denetimler gerçekleştirildi.

Bursa'da polis ekipleri masaj salonlarını denetledi, System.String[]

Bursa'da polis ekiplerince 58 masaj salonunda bir hafta süresince denetimler gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, merkez Osmangazi ilçesinde bir masaj salonunun sorumluları hakkında fuhşa teşvik ve aracılık suçundan işlem yapıldı.

Nilüfer ilçesinde ruhsatsız faaliyet gösteren masaj salonunda yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan H.E. ve eşi H.E, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ayrıca, 3 yabancı uyruklu kadının sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

Ekipler, Nilüfer ilçesinde 3, Osmangazi ilçesinde bir olmak üzere 4 kişi hakkında evlerini fuhuş amaçlı kullanmalarından dolayı işlem uyguladı.

Bu evlerin mühürlenmesi için işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 01:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı: 2 gün boyunca etkili olacak
Kemal Sunal'ın 'Gülen Adam' filmi gerçek oldu, evi kamyonla taşıdı Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı: Yağmur ve sağanak önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olacak Aniden yola inen ayıya çarpan otomobilde ciddi maddi hasar oluştu

Son Dakika Haberleri
19:39 Silivri'de 4. kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti (2) - Son Dakika
19:38 Özbekistan genel seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi - Son Dakika
19:36 Husumetli iki kişi sokakta karşılaşınca silahlı kavga çıktı: 1 yaralı - Son Dakika
19:36 Spor istikbal mobilya kayserispor - medipol başakşehir maçının ardından - Son Dakika
19:36 İngiliz sanatçı Banksy'nin yeni maket çalışması Beytüllahim'de sergilendi - Son Dakika
18:57 Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı: 2 gün boyunca etkili olacak - Son Dakika
18:02 Kemal Sunal'ın 'Gülen Adam' filmi gerçek oldu, evi kamyonla taşıdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 19:42:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da polis ekipleri masaj salonlarını denetledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]