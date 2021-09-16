Bursa'da polis ekipleri motosiklet sürücülerini denetledi - Son Dakika

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücülerini denetledi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda gerçekleştirdikleri uygulamada motosiklet sürücüleri incelendi.
Ekipler kurulan uygulama noktalarında durdurulan 312 motosiklet sürücüsünü koruyucu başlık kullanımı, sigorta, muayene ve abartı egzoz konularında denetledi.
Sürücülere broşürler dağıtan ekipler, onları yaya yollarının kullanılmaması gibi konularda bilgilendirdi.
Kaynak: AA
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