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Bursa'da polis ekipleri okul servislerini denetledi - Son Dakika

Bursa'da polis ekipleri okul servislerini denetledi

09.09.2021 09:14
Bursa'da polis ekipleri okul servislerini denetledi, System.String[]

Bursa Emniyet Müdürlüğü, il genelinde okul servislerini denetledi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, il genelinde okul servislerini denetledi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, okul giriş ve çıkış saatlerinde gerçekleştirdikleri uygulamalarda öğrenci servislerini inceledi.

Ekipler kurulan uygulama noktalarında durdurdukları araçların, Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne uygunluğunu, rehber personel bulunup bulunmadığını, şoförlerin mesleki yeterlilik belgelerinin olup olmadığını kontrol etti.

Servislerdeki öğrencilere kırmızı düdük hediye eden ekipler, şoför ve öğrencilere bilgilendirici broşürler dağıttı.

Bursa'da polis ekipleri okul servislerini denetledi
Bursa'da polis ekipleri okul servislerini denetledi
Bursa'da polis ekipleri okul servislerini denetledi
Bursa'da polis ekipleri okul servislerini denetledi
Bursa'da polis ekipleri okul servislerini denetledi

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da polis ekipleri okul servislerini denetledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da polis ekipleri okul servislerini denetledi - Son Dakika
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