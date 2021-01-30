Bursa'da polis ekiplerine silahla ateş eden zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde polis ekiplerine silahla ateş açtığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı, aynı evde yakalanan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hürriyet Mahallesi'nde dün gece polis ekiplerine silahla ateş ederek kaçan ve Gemlik ilçesinde gözaltına alınan A.B.A. ile aynı evde yakalanan M.C, A.B, H.Ö. ve F.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Orhangazi Adliyesine götürülen A.B.A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bulundukları evde ruhsatsız tabancalar ve uyuşturucu ele geçirilmesi üzerine gözaltına alınan 4 şüpheli ise Gemlik Adliyesinde çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, olayla ilgili yeni güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, zanlının elinde silahla dolaştığı, polis ekiplerine ateş ettiği ve ardından dükkana kaçtığı görülüyor.

Orhangazi'de dün gece bir tamirci dükkanında elinde silah olan bir kişinin gezdiği ihbarını alan ekipler adrese gitmiş, polis ekiplerini görünce ateş eden ve kaçan A.B.A, Gemlik'te sahte kimlikle yakalanmıştı.