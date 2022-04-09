Bursa'da Polis Haftası etkinlikleri - Son Dakika

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BURSA'da, 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç ve motosikletlerle kortej yaptı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda stant kuran polis ekipleri vatandaşlara çeşitli konularda bilgilendirmelerde bulunup, ziyaretçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da meslektaşlarıyla bir araya gelerek, görevlerinde başarılar diledi.

Bursa'da, 10 Nisan Polis Haftası sebebiyle İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 100 araçtan oluşan kortej yaptı. Acemler Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden hareket eden ekipler, şehrin bir çok noktasından geçerek, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na geldi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda İl Emniyet Müdürlüğü tarafından stant kurularak, vatandaşlar çeşitli konularda bilgilendirildi. İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, stantları tek tek gezerek meslektaşlarının polis haftasını kutlayıp, görevlerinde başlarılar diledi. Aslan, vatandaşların ve polis üniforması giyen çocukların hatıra fotoğrafı isteğini de geri çevirmedi. Etkinliklerin gün boyunca devam edeceği öğrenildi. Öte yandan annesiyle birlikte stantları gezerek hatıra fotoğrafı çektirip polis memurlarına şiir okuyan 7 yaşındaki ikinci sınıf öğrencisi Arda Karoğlu, polislerden beğeni aldı.