Bursa'da polis, jandarma ve sağlıkçılardan 'tedbir' anonsları - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polis, jandarma, 112 Acil Servis ve zabıta ekipleri, araçlarındaki ses sistemlerinden yaptıkları anonslarla maske, mesafe ve hijyen konularında halka uyarıda bulundu.

İnegöl'de Kaymakam Şükrü Görücü, İlçe Jandarma Komutanı Ferruh Mağden ve İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir'in katılımıyla koronavirüs denetimi yapıldı. Denetimlerde Kaymakam Görücü, ilçede yaşayanları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları için uyardı. Ayrıca polis, jandarma, 112 Acil Servis ve zabıta ekipleri, araçlarındaki ses sistemlerinden yaptıkları anonslarla koronavirüs tedbirlerine dikkat çekti. Farklı uygulamaya imza attıklarını belirten Kaymakam Şükrü Görücü, "Bugün ayrıca ilçemizde farkındalık yaratmak istedik. Emniyet, jandarma, 112 Acil Servis ve zabıta ekiplerimiz, araçlarıyla sokaklarda dolaşarak maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılar yapıyor. Maske kullanımı konusunda ilçemizde önemli adımlar atıldı, önlemler alındı. Vakaların bitmesi için daha sıkı tedbirler almak zorundayız. İnsan sağlığı her şeyden önemli. Vakalarımızda az da olsa düşüşler var. Umarım önümüzdeki dönemlerde vakaları daha da aşağılara çekip, hatta sıfıra indirmek için herkes canla başla hizmet ediyor. Valiliğimizin aldığı karar gereği artık kamu kurumlarına, bankalara, AVM'lere girişlerde HES kodu istenecek. HES kodu olmayanların işlemleri yapılmayacak. Tedbirlere uymayanlara gerekli yaptırımlar yapılacaktır" dedi.