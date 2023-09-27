Bursa'da Polis Memuru Eski Karısını ve Arkadaşını Öldürdü - Son Dakika

Bursa'da Polis Memuru Eski Karısını ve Arkadaşını Öldürdü

Bursa\'da Polis Memuru Eski Karısını ve Arkadaşını Öldürdü
Son Güncelleme: 27.09.2023 16:25

Bursa'da bir polis memuru, okul müdiresi olan tek çocuğunun annesi eski karısını ve onun arkadaşını silahla vurarak öldürdü. Olayda bir genç kız da yaralandı. Mahkeme, polis memurunu iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Bursa'da cinnet geçirerek eski eşi ve yanındaki kişiyi öldüren polis, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cinayet anı an be an güvenlik kamerası ve vatandaşların kamerasına yansımıştı. Olayda tesadüfen yoldan geçen bir kişi de kurşunların hedefi olarak yaralanmıştı.

ÖNÜNÜ KESİP DURDURDU

12 Şubat 2022 tarihinde Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi'nde meydana gelen olayda İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Bilal Ağır (52), 2 ay önce boşandığı Yasemin Ağır'ın kullandığı 26 DC 016 plakalı otomobili, yanında bir erkekle görünce önünü kesip durdurdu.

Eski eşini ve yanındaki adamı öldüren polis memurunun cezası belli oldu

PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ

Eski eşi ile yanındaki Yahya Aydın'ı araçtan indirip darbeden Bilal Ağır, daha sonra belinden çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. Hastaneye kaldırılan Sakarya Ortaokulu Müdürü Yasemin Ağır hayatını kaybetti. Diğer ağır yaralı Yahya Aydın da, olaydan 12 gün sonra hayatını kaybetti.

Eski eşini ve yanındaki adamı öldüren polis memurunun cezası belli oldu

DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

'Kasten öldürmek' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklu bulunan Bilal Ağır'ın 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşması görüldü. Mahkemede, hayatını kaybeden Yasemin Ağır ve Yahya Aydın'ın yakınları, taraf avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Bursa Barosu Kadın Hakları Merkezinin vekilleri hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, sanığın "tasarlayarak eski eşi öldürme", "tasarlayarak öldürme" "yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Eski eşini ve yanındaki adamı öldüren polis memurunun cezası belli oldu

"BANA HAKARETLER EDİLDİ"

Söz verilen sanık Bilal Ağır, mütalaayı kabul etmediğini belirterek, olayı planlayarak gerçekleştirmediğini belirterek, "Yasemin'in nerede olduğunu araştırmadım. Araçla tesadüfen karşılaştım. Amacım konuşmaktı. Bana hakaretler edildi. Olay sebebiyle pişmanım. Böyle olacağını bilmiyordum" ifadesini kullandı.

İÇERİDEN ÇIKAMAYACAK

Mahkeme heyeti, sanık Bilal Ağır'ı, eski eşi Yasemin Ağır'a karşı eylemi sebebiyle "boşandığı eşe karşı tasarlayarak öldürme", Yahya Aydın'a yönelik eylemi dolayısıyla da "tasarlayarak öldürme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Heyet, sanık hakkında "yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarında ise hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verdi.

Kaynak: AA

Aydın, Bursa, Suç, Polis, Hukuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Polis Memuru Eski Karısını ve Arkadaşını Öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da Polis Memuru Eski Karısını ve Arkadaşını Öldürdü - Son Dakika
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