Polis memurunu şehit etmişti, ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi - Son Dakika

Polis memurunu şehit etmişti, ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

BURSA - Bursa'da, komşular arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memurlarından Alaattin Özdemir'i (44), belindeki tabancasını alıp başından vurarak şehit eden Murat Dağkoçakhakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması devam etti. Tutuklu sanık Murat Dağkoçak SEGBİS yöntemi aracılığıyla duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanıklar S.D, İ.D, T.B. ve M.Y, şehit polis memuru Alaattin Özdemir'in eşi Naciye ve oğlu Emre, polis memuru N.K. ile taraf avukatları duruşma salonunda yerini aldı.

Duruşmada şahidin dinlenmesinin ardından mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, olay yerindeki başka bir kavganın ardından maktul polis memuru Alaattin Özdemir ve N.K.'nin olaya karışan diğer kişileri tespit etmek istedikleri, bu sırada, polislere hakaret ve küfür ettiği öne sürülen Murat Dağkoçak'ı gözaltına almak istedikleri, ancak tutuksuz sanıkların cebir veya tehdit kullanarak engel olmaya çalıştıkları gerekçesiyle 5 yıl 3'er aya kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Cumhuriyet Savcısı yazıhane olarak kullanılan konteynırda kendisiyle konuşmaya çalışan polis memuru Alaattin Özdemir'i beylik tabancasını alarak başından vuran ve olaya müdahale eden bir polise de ateş etmeye çalışan tutuklu sanık Murat Dağkoçak'ın "kamu görevlisini kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Savcı, aynı sanığın diğer polis memurunu öldürmeye kalkıştığı için sanığın ayrıca 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Tutuklu sanık Murat Doğankoçak, söyleyecek bir şeyi olmadığını belirterek tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesini talep etti. Tutuksuz sanıklar da suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı sanık avukatlarının ek süre istemesi üzerine sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Yıldırım ilçesinde Hacıvat Mahallesi'nde 3 Aralık 2019'da iki aile arasında yaşanan kavga ihbarı üzerine olay yerine giden ekipteki polislerden Alaattin Özdemir, belindeki tabancasını gasp eden Murat Dağkoçak tarafından açılan ateşle kafasından yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Gözaltına alınan 5 şüpheliden Murat Dağkoçak tutuklanmış, S.D, İ.D, T.B. ve M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.