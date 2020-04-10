Bursa'da polis teşkilatından Vali Canbolat'a 175. kuruluş yıl dönümü ziyareti - Son Dakika

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü mensupları Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünde Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile teşkilat mensupları Vali Canbolat'a makamında ziyarette bulundular.

Ziyaret sırasında İl Emniyet Müdürü Aslan'a, Bursa Teftiş Kurulu Başkanı Nurettin Şahin, Bursa Polis Meslek Eğitim Okulu Müdürü Fikret Bayraktar, Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı Bursa Bölge Başkanı Adil Yıldız, Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü Recep Gündüz, müdür yardımcıları eşlik etti.