Polisin "dur" ihtarına uymayan minibüs sürücüsü aracı bırakıp kaçtı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan ve aracı bir bahçeye bırakıp kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Mahmudiye Mahallesi Suyolu Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, 16 GZ 805 plakalı minibüsü durdurmak istedi.

Polisin ikazına rağmen yoluna devam eden sürücü ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı.

Bir süre polisten kaçan minibüs sürücüsü, aracı bir bahçeye bırakıp bölgeden uzaklaştı. Minibüs çekici ile otoparka götürüldü.

Sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.