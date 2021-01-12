Polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kaza yaparak yaralandı - Son Dakika

Ehliyetsiz olduğu belirlenen Cüneyt A'ya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal, ehliyetsiz araç kullanmak, "dur" ihtarına uymamak, trafiği tehlikeye atmak suçlarından ceza kesildi.

İlçe merkezinden Bursa- Ankara kara yolu üzerine çıkan sürücü bir süre ters yönden seyretmeye başladı. Ardından motosikletin hakimiyetini kaybeden Cüneyt A, refüje çarptı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnegöl ilçesinde Cüneyt A. idaresindeki motosiklete durması yönünde ikazda bulundu. "Dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı.

Bursa 'da polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, kovalamaca sırasında kaza yapınca yaralandı.

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