Bursa'da polisin

Kaçmaya çalışan araçlardaki A.S (18), E.K (36), B.D (38), H.Ö (30) ve İ.M (38) yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada satışa hazır halde paketlenmiş 11 gram sentetik uyuşturucu madde, 2 gram kimyasal madde, 15 gram kubar esrar ve 160 kök kenevir ele geçirildi.

İnegöl Jandarma Komutanlığı bağlı ekipler, ilçeye bağlı kırsal İsaören Mahallesi'nde yaptıkları yol uygulamasından iki ayrı aracı durdurmak istedi.

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