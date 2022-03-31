Bursa'da polisin yakaladığı magandalardan pişkin ifade, " Gençlerin hevesine karışmayın" - Son Dakika
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Bursa'da polisin yakaladığı magandalardan pişkin ifade, " Gençlerin hevesine karışmayın"

31.03.2022 11:07
Bursa'da polisin yakaladığı magandalardan pişkin ifade, " Gençlerin hevesine karışmayın"

Bursa'nın İnegöl ilçesinde rastgele etrafa ateş açan şüpheliler yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde rastgele etrafa ateş açan şüpheliler yakalandı. Polis 3 şüpheliden 2'sini yakaladı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, "Gençlerin hevesine karışmayın" dedi.

Olay, İnegöl ilçesi Yunusemre Mahallesinde meydana geldi. 3 şüpheli ellerindeki tabancalarla etrafa rastgele ateş açtı. Şüphelilerin rahat tavırlar içinde etrafa ateş açmaları bir vatandaşın da cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri görüntüler üzerine, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu şüpheliler Can K.(21) ve S. E.(16) suç aletleriyle birlikte gözaltına alındı. Sorgulamanın ardından 2 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Can K., neden ateş ettiniz? sorusuna "Gençlerin heveslerine karışmayın" şeklinde cevap vermesi dikkat çekti.

(Salih Bilal Aslan-İHA)

Bursa'da polisin yakaladığı magandalardan pişkin ifade, Gençlerin hevesine karışmayın
Bursa'da polisin yakaladığı magandalardan pişkin ifade, Gençlerin hevesine karışmayın
Bursa'da polisin yakaladığı magandalardan pişkin ifade, Gençlerin hevesine karışmayın
Bursa'da polisin yakaladığı magandalardan pişkin ifade, Gençlerin hevesine karışmayın
Bursa'da polisin yakaladığı magandalardan pişkin ifade, Gençlerin hevesine karışmayın

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İnegöl, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'da polisin yakaladığı magandalardan pişkin ifade, ' Gençlerin hevesine karışmayın' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da polisin yakaladığı magandalardan pişkin ifade, " Gençlerin hevesine karışmayın" - Son Dakika
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