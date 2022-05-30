Bursa'da polisten kaçan şahıslar nefes kesen takip sonrası saklandıkları evde yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da polisten kaçan şahıslar nefes kesen takip sonrası saklandıkları evde yakalandı

30.05.2022 16:13
Bursa'da polisten kaçan şahıslar nefes kesen takip sonrası saklandıkları evde yakalandı

Bursa'da çalıntı kamyonetle polisten kaçan şüpheliler kendilerini takip eden motosikletli trafik polisinin nefes kesen takibi sonucu saklandıkları evde yakalandı.

Bursa'da çalıntı kamyonetle polisten kaçan şüpheliler kendilerini takip eden motosikletli trafik polisinin nefes kesen takibi sonucu saklandıkları evde yakalandı.

Çaldıkları kamyonetle şehir turu atan 1'i kadın 4 şüpheli Acemler kavşağında denetim yapan trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Önce Mudanya yolunda ters şeride giren ve ardından ara sokaklara kaçan şüpheliler Hürriyet mahallesi 26. Aydın sokakta kamyoneti bırakarak kaçtı. Motosikletli trafik polisinin sıkı takibi sonucu şüpheli Beyza Nur Ç. ara sokakta bulunan bir evde yakalandı. Yaya olarak kaçmaya çalışan Burak A. ise takviyeye gelen diğer ekip tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli kadın zorla tutulduğunu ve bıçak yarası olduğunu söylemesi üzerine olay yerine sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık ekipleri kadını ambulansta muayene ettikten sonra her hangi bir yarasının olmadığını tespit etti. Şüpheli Beyza Nur Ç.'nin 3 ayrı hırsızlık suçundan aranması olduğu, Burak A.'nın ise hırsızlık suçlarından aranmasının olduğu tespit edildi. Yakalanan iki şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polis ekiplerinin araçtaki diğer iki kişiyi yakalamak için çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - BURSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da polisten kaçan şahıslar nefes kesen takip sonrası saklandıkları evde yakalandı - Son Dakika


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