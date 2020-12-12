Bursa'da polisten kaçmaya çalışan hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Zanlının kullandığı bisikletin de çalıntı olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi polis merkezine götürdü.

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