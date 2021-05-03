Son dakika haberleri: Polis ceza yazacak korkusuyla tırmandığı kayalıklarda mahsur kaldı: 6 saat kurtarılmayı bekledi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Polis ceza yazacak korkusuyla tırmandığı kayalıklarda mahsur kaldı: 6 saat kurtarılmayı bekledi

03.05.2021 20:34

Son dakika 3. sayfa haberi... Polis ceza yazacak korkusuyla tırmandığı kayalıklarda mahsur kaldı: 6 saat kurtarılmayı bekledi Kısıtlamayı ihlal eden gençler polis ceza yazacak korkusuyla tırmandığı kayalıklarda mahsur kaldı Ceza korkusu kayalıklarda mahsur bıraktı, 6 saat kurtarılmayı bekledi Bursa'da sokağa çıkma...

Polis ceza yazacak korkusuyla tırmandığı kayalıklarda mahsur kaldı: 6 saat kurtarılmayı bekledi

Kısıtlamayı ihlal eden gençler polis ceza yazacak korkusuyla tırmandığı kayalıklarda mahsur kaldı

Ceza korkusu kayalıklarda mahsur bıraktı, 6 saat kurtarılmayı bekledi

BURSA - Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek dereye yüzmeye giden Samet Çetinkaya ve 4 arkadaşı, polisi görünce ceza yememek için Uludağ'ın eteklerinde kayalıklara doğru kaçtı. Ceza korkusuyla tırmandığı kayalıklarda mahsur kalan Samet Çetinkaya'yı arama kurtarma ekipleri 3 saatlik çalışmayla kurtardı. Arkadaşı mahsur kalınca motivasyonu düşmesin diye kayalıklara tırmanan Savaş Sakarya, "Polisi görünce ceza yememek için kaçmış. Yanına gittiğimde bayılmak üzereydi. Korkup paniklemesin diye yanına çıktım" dedi.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi Gökdereboğazı sokağın devamındaki dere kenarında meydana geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 29 Nisan'da ülke genelinde başlayan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, Uludağ'dan akan dereye yüzmeye gelen Samet Çetinkaya ve 4 arkadaşı polis ekiplerinin kendilerine doğru geldiğini görünce ceza yememek için Uludağ'ın eteklerindeki kayalıklara doğru kaçtı. Ekiplerin gittiğini görünce tekrar aşağıya inmek isteyen Çetinkaya, çıktığı dik yamaçtan inemeyince arkadaşları Savaş Sakarya'yı arayıp yardım istedi. Arkadaşlarının belirttiği bölgeye gelen Savaş Sakarya, yaşananlarla ilgili polise bilgi aktardı. Sakarya'nın ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD ve Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri gelene kadar moral vermek için Samet Çalışkan'ın yanına çıkan Savaş Sakarya, yaklaşık 3 saat boyunca arkadaşına moral verdi.

AFAD ve Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, kayalıklarda mahsur kalan Samet Çalışkan'a 3 saatlik bir çalışma sonucu ulaşabildi. AFAD ekiplerinin arkadaşının yanına ulaştığını gören Savaş Sakarya ise aşağıya inip çalışmaları ekiplerle birlikte takip etti. Olayla ilgili konuşan Savaş Sakarya, "Arkadaşlar buraya yüzmeye gelmiş. Polis ekiplerini görünce ceza yazmalarından korkmuş ve kayalıklara tırmanmış. O sırada aşağı inemeyince beni arayıp yardım istedi. Ben de telefon üzerine buraya geldim. Polisi arayıp bilgi verdim. Ben orada mahsur kalmadım. Ona destek olmak için moral vermek için yanına çıktım. Çok susamış ve bayılmak üzere olduğunu söylüyordu. Şu an durumu iyi. Konuşarak sakinleşmesini, korkmamasını sağladım" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 6 saat boyunca dik kayalıklarda mahsur kalan Samet Çalışkan, ekiplerin kayalıklara kurduğu istasyonlardan geçerek 3 saatlik çalışmayla kurtarılarak aşağıya indirilen Çalışkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika haberleri: Polis ceza yazacak korkusuyla tırmandığı kayalıklarda mahsur kaldı: 6 saat kurtarılmayı bekledi
Son dakika haberleri: Polis ceza yazacak korkusuyla tırmandığı kayalıklarda mahsur kaldı: 6 saat kurtarılmayı bekledi
Son dakika haberleri: Polis ceza yazacak korkusuyla tırmandığı kayalıklarda mahsur kaldı: 6 saat kurtarılmayı bekledi
Son dakika haberleri: Polis ceza yazacak korkusuyla tırmandığı kayalıklarda mahsur kaldı: 6 saat kurtarılmayı bekledi
Son dakika haberleri: Polis ceza yazacak korkusuyla tırmandığı kayalıklarda mahsur kaldı: 6 saat kurtarılmayı bekledi
Son dakika haberleri: Polis ceza yazacak korkusuyla tırmandığı kayalıklarda mahsur kaldı: 6 saat kurtarılmayı bekledi
Son dakika haberleri: Polis ceza yazacak korkusuyla tırmandığı kayalıklarda mahsur kaldı: 6 saat kurtarılmayı bekledi
Son dakika haberleri: Polis ceza yazacak korkusuyla tırmandığı kayalıklarda mahsur kaldı: 6 saat kurtarılmayı bekledi
Son dakika haberleri: Polis ceza yazacak korkusuyla tırmandığı kayalıklarda mahsur kaldı: 6 saat kurtarılmayı bekledi
Son dakika haberleri: Polis ceza yazacak korkusuyla tırmandığı kayalıklarda mahsur kaldı: 6 saat kurtarılmayı bekledi
Son dakika haberleri: Polis ceza yazacak korkusuyla tırmandığı kayalıklarda mahsur kaldı: 6 saat kurtarılmayı bekledi
Son dakika haberleri: Polis ceza yazacak korkusuyla tırmandığı kayalıklarda mahsur kaldı: 6 saat kurtarılmayı bekledi
Son dakika haberleri: Polis ceza yazacak korkusuyla tırmandığı kayalıklarda mahsur kaldı: 6 saat kurtarılmayı bekledi
Son dakika haberleri: Polis ceza yazacak korkusuyla tırmandığı kayalıklarda mahsur kaldı: 6 saat kurtarılmayı bekledi
Son dakika haberleri: Polis ceza yazacak korkusuyla tırmandığı kayalıklarda mahsur kaldı: 6 saat kurtarılmayı bekledi
Son dakika haberleri: Polis ceza yazacak korkusuyla tırmandığı kayalıklarda mahsur kaldı: 6 saat kurtarılmayı bekledi
Son dakika haberleri: Polis ceza yazacak korkusuyla tırmandığı kayalıklarda mahsur kaldı: 6 saat kurtarılmayı bekledi
Son dakika haberleri: Polis ceza yazacak korkusuyla tırmandığı kayalıklarda mahsur kaldı: 6 saat kurtarılmayı bekledi
Son dakika haberleri: Polis ceza yazacak korkusuyla tırmandığı kayalıklarda mahsur kaldı: 6 saat kurtarılmayı bekledi
Son dakika haberleri: Polis ceza yazacak korkusuyla tırmandığı kayalıklarda mahsur kaldı: 6 saat kurtarılmayı bekledi
Son dakika haberleri: Polis ceza yazacak korkusuyla tırmandığı kayalıklarda mahsur kaldı: 6 saat kurtarılmayı bekledi
Son dakika haberleri: Polis ceza yazacak korkusuyla tırmandığı kayalıklarda mahsur kaldı: 6 saat kurtarılmayı bekledi
Son dakika haberleri: Polis ceza yazacak korkusuyla tırmandığı kayalıklarda mahsur kaldı: 6 saat kurtarılmayı bekledi
Son dakika haberleri: Polis ceza yazacak korkusuyla tırmandığı kayalıklarda mahsur kaldı: 6 saat kurtarılmayı bekledi
Son dakika haberleri: Polis ceza yazacak korkusuyla tırmandığı kayalıklarda mahsur kaldı: 6 saat kurtarılmayı bekledi

Sakarya, Uludağ, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Polis ceza yazacak korkusuyla tırmandığı kayalıklarda mahsur kaldı: 6 saat kurtarılmayı bekledi - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Polis ceza yazacak korkusuyla tırmandığı kayalıklarda mahsur kaldı: 6 saat kurtarılmayı bekledi - Son Dakika
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