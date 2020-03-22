Bursa'da polisten otogarda koronavirüs uyarısı - Son Dakika
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Bursa'da polisten otogarda koronavirüs uyarısı

7 saat önce

BURSA'da polis ekipleri, asker uğurlama törenlerinde yaşanan kalabalığın önüne geçmek için önlem aldı.

Bursa'da polisten otogarda koronavirüs uyarısı, System.String[]

BURSA'da polis ekipleri, asker uğurlama törenlerinde yaşanan kalabalığın önüne geçmek için önlem aldı. Otogara gelenler koronavirüs ile ilgili uyarılarak, oluşan kalabalıklar dağıtıldı.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğini uyararak asker uğurlama törenlerinde oluşan kalabalıkların, koronavirüs riskini artırdığı yönünde bilgilendirdi. Bunun üzerine harekete geçen asayiş şube müdürlüğü ekipleri, şehirler arası otogarda önlem aldı. Polis ekipleri, otogara gelenleri sosyal mesafe ve koronavirüs konularında bilgilendirdi. Öte yandan, kalabalık gruplar halinde otogara gelenler, polis uyarısıyla dağıtıldı.


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 09:19 Kaynak: DHA

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