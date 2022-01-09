Bursa'da pompacıların yumruk yumruğa kavgası kamerada - Son Dakika

Bursa'da pompacıların tekme tokat ve yumruklu kavgası güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde bulunan bir benzinlikte meydana geldi. Benzinliğin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, araca gaz dolduran pompacıyla arkadan gelerek laf atan diğer pompacı ilk sözlü tartışmaya başladı. Sonrasında iki pompacı tekme tokat birbirine girdi. Araya diğer çalışanların girmesiyle kavga sonlandırılırken, o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - BURSA