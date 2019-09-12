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Bursa'da pompalı tüfekle saldırı: 1 yaralı

53 dakika önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Ticaret Borsası kantar memuru Erdinç Güneş pompalı tüfekle sırtından vurularak yaralandı.

Bursa'da pompalı tüfekle saldırı: 1 yaralı, System.String[]

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Ticaret Borsası kantar memuru Erdinç Güneş pompalı tüfekle sırtından vurularak yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Fevzi Dede Mahallesi Ticaret Borsası önünde meydana geldi. İddiaya göre, gündüz saatlerinde kantar ücreti yüzünden Erdinç Güneş (39) ve bir grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Ticaret Borsasında görevli kantar memuru Erdinç Güneş'e ücret ödemek istemeyen şahıslar gri renkli panelvan bir araçla olay yerinden ayrıldı. Akşam saatlerinde yeniden olay yerine gelen grup Güneş'e iş çıkışında pompalı tüfekle ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. Sırtının sol kısmına isabet eden saçmalarla vurulan Erdinç Güneş yaralandı. Güneş, olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Olayın ardından eşgali belirlenen saldırganların peşine düşen polis ekipleri şüphelilerden birini Dere Mahallesi'nde kıskıvrak yakaladı. Saldırıya karışan diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışmalar sürüyor. Öte yandan hastanede tedavi altına alınan Ticaret Borsası kantar memuru Erdinç Güneş'in durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 08:29 Kaynak: İHA
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