Bursa'da pompalı tüfekle vurulan genç yaralandı - Son Dakika

Bursa'da otomobilin içinde pompalı tüfekle vurulan genç yaralandı.

Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi Fethiye Metro İstasyonu yakınlarında bir otomobilde yaralı olduğu ihbarını alan polis ve sağlık ekipleri, olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekipleri, aracın şoför koltuğunda bulunan ve bacağından yaralanan A.E.S'yi (28) Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Bilinci açık olan A.E.S'nin polise verdiği ifadede, yanına gelen 4-5 kişilik gruptan biri tarafından pompalı tüfekle yaralandığını anlattığı öğrenildi.

Polis ekipleri, verilen eşkal üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.