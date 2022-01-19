Bursa'da pompalı tüfekle vurulan kişi tedavi altına alındı - Son Dakika

Bursa'da pompalı tüfekle dizinden vurulan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tayakadın Mahallesi Kocailyas Sokak'ta Hasan İ. (65) ile aralarında husumet bulunan B.Y, arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.Y, yanında getirdiği pompalı tüfekle Hasan İ'ye ateş etti. Dizinden yaralanan Hasan İ, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçtığı öne sürülen B.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.