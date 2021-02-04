POMPALI TÜFEKLİ KUYUMCU SOYGUNCULARI YAKALANDI - Son Dakika
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POMPALI TÜFEKLİ KUYUMCU SOYGUNCULARI YAKALANDI

POMPALI TÜFEKLİ KUYUMCU SOYGUNCULARI YAKALANDI

04.02.2021 17:52

Bursa'da pompalı tüfekli kuyumcu soygunu kamerada (2) Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, maskeli ve pompalı tüfek ile kuyumcu soyan 2 şüpheli, kiralık otomobili teslim ederken, yakalandı.

Bursa'da pompalı tüfekli kuyumcu soygunu kamerada (2)

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, maskeli ve pompalı tüfek ile kuyumcu soyan 2 şüpheli, kiralık otomobili teslim ederken, yakalandı.

Soygunun ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, ikilinin kaçtığı  otomobilin plakasını belirlemek için, geçme ihtimali olduğu güzergahlardaki Plaka Tanıma Sistemleri'ni (PTS) kontrol etti. 2 bin benzer araç içerisinden şüphelilerin kullandığı otomobilin plakası tespit edildi. Aracın kiralık olduğu saptandı. Bunun üzerine aracın kiralandığı iş yeri takibe alındı.Şüphelilerden K.B. (23), aracı teslim etmek için geldiği oto kiralama şirketinde yakalanarak, gözaltına alındı. K.B. suç ortağının A.S. (24) olduğunu söyledi. A.S. de Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı yakınlarında yakaladı.Gözaltına alınan şüphelilerin soygunda kullandıkları eldiven ve maskeler, yol kenarında, altınların olduğu kutu ve 2 pompalı tüfek ise ağaçlık alanda bulundu.

Şüphelilerin ilk ifadelerinde suçlarını kabul ettikleri, borçları olduğu için dün gece soygunu planladıklarını anlattıkları ileri sürüldü. K.B. ve A.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel POMPALI TÜFEKLİ KUYUMCU SOYGUNCULARI YAKALANDI - Son Dakika


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