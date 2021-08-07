Bursa'da poşet içinde yol kenarına terkedilmiş bebek bulundu - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri bebeği ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine götürdü. Burada kadın doğum servisinde küveze konan kız bebek kontrol altına alındı.

??????? Bursa 'nın Orhangazi ilçesinde 3 günlük olduğu sanılan poşet içinde yol kenarına bırakılmış kız bebek, sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.

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