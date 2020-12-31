Bursa'da postacılara vitamin desteği - Son Dakika

Bursa'da postacılara vitamin desteği

31.12.2020 11:44
Bursa'da postacılara vitamin desteği, System.String[]

Bursa'da Covid-19 sebebiyle karantinada bulunan vatandaşlara ve pandemiyle mücadelenin kahramanları olan sağlık çalışanlarına vitamin destek paketleri dağıtan Bursa Büyükşehir Belediyesi, gece gündüz demeden zorlu süreçte vatandaşlara hizmet eden posta dağıtıcılarını da unutmayarak vitamin...

Bursa'da Covid-19 sebebiyle karantinada bulunan vatandaşlara ve pandemiyle mücadelenin kahramanları olan sağlık çalışanlarına vitamin destek paketleri dağıtan Bursa Büyükşehir Belediyesi, gece gündüz demeden zorlu süreçte vatandaşlara hizmet eden posta dağıtıcılarını da unutmayarak vitamin destek paketlerini teslim etti.

Dünyayı etkisi altına alan Covid 19 salgınıyla mücadele kapsamında ilk günden itibaren tüm birimleriyle alarma geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi, karantinada bulunan vatandaşlara ve sağlık çalışanlarına yönelik vitamin destek paketlerini de ulaştırarak zor zamanda yanlarında olmaya çalıştı. Vatandaşların bağışıklık sistemlerini güçlendirmeye yardımcı olan Büyükşehir Belediyesi, bu sefer de pandemi sürecinin gizli kahramanlarından olan PTT çalışanlarına vitamin destek paketleriyle destek oldu. PTT Bursa Müdürlüğünü ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çalışanlarla sohbet ederek mandalina, portakal, limon ve nardan oluşan vitamin paketlerini dağıttı.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Alinur Aktaş, pandemi sürecinin gizli kahramanlarından birisinin de posta dağıtıcıları olduğunu söyledi. Kısıtlama günlerinde vatandaşlar evlerinde rahat ve huzur içerisinde kalırken, sağlık çalışanlarının, emniyet güçlerinin, yerel yönetimlerin ve diğer kamu kuruluşlarının canla başla mücadele ettiğini belirten Başkan Aktaş, PTT personelinin fedakar çalışmasıyla yıllık 30 milyonluk gönderi rakamına ulaşıldığını dile getirdi. Birçok kurumun mektup, tebrik ve farklı tebligatlarını PTT çalışanlarının büyük itinayla gece gündüz demeden vatandaşlara ulaştırdığını ifade eden Başkan Aktaş, "Hazırladığımız C vitamini destek paketlerini posta dağıtıcılarımıza da ulaştırmak istedik. Buradaki arkadaşlarımızın heyecanını ve azmini gördük. Şehrin her bir kurumu canını dişine takarak hayatı kolaylaştırmaya çalışıyor. Kendilerine kolaylıklar diliyorum. C vitamini destek paketi Türkiye'de bir farkındalık da oluşturdu. Karantinadaki vatandaşlarımıza yönelik yaptığımız uygulama büyük memnuniyet oluşturdu. Çok olumlu dönüşler aldık. Bunun yanında sağlık çalışanları başta olmak üzere farklı kurum ve kuruluşlarımıza da dağıtım yaptık. Şehre hep beraber sahip çıkarsak daha yaşanabilir bir Bursa'ya kavuşuruz" dedi.

PTT Bursa Müdürü Hüseyin Salman ise, gösterilen alaka ve desteklerinden ötürü Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti. - BURSA

Bursa'da postacılara vitamin desteği
Bursa'da postacılara vitamin desteği
Bursa'da postacılara vitamin desteği
Bursa'da postacılara vitamin desteği
Bursa'da postacılara vitamin desteği

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'da postacılara vitamin desteği - Son Dakika


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