Son Dakika Haberleri: Bursa'da prefabrik adliye icranın yükünü çekemedi
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Bursa'da prefabrik adliye icranın yükünü çekemedi

2 saat önce

Bursa'da Merinos'taki eski Bölge Adliye Mahkemesi'nin olduğu bina, icra mahkemelerinin yüküne dayanamadı.

Bursa'da prefabrik adliye icranın yükünü çekemedi, System.String[]

Bursa'da Merinos'taki eski Bölge Adliye Mahkemesi'nin olduğu bina, icra mahkemelerinin yüküne dayanamadı. Prefabrik adliyede çatlaklar, kolonlarında sıkıntı ve duvarlarında patlama olunca taşınmaktan vazgeçildi.


Adalet Bakanlığı kirada olduğu adliye binaları yerine kendi mülkündeki binalara taşınıyor. Bölge Adliye Mahkemesi'nin İstanbul Yolu'ndaki yeni binası hizmete başlayınca küçük binalarda hizmet veren mahkemeler de devletin kendine ait binalara taşınmaya başladı.


Bursa'da Bölge Adliye Mahkemesi'nin yeni yerine taşınmasının ardından boşalan yere İcra Müdürlükleri'nin taşınmasına karar verildi. Uluyol'daki binada bulunan 20 tane icra müdürlükleri dosyalarını tek tek topladı. Ardından dosyalar kamyonlarla, Merinos'taki Bölge Adliye Mahkemesi'nden boşalan binaya taşınmaya başlandı. Merinos'taki prefabrik adliye daha 3 icra müdürlüğünün tonlarca ağırlıktaki dosyalarına dayanamadı. Bunun üzerine prefabrik adliyede çatlaklar, kolonlarında sıkıntı ve duvarlarında patlama olunca taşınmaktan vazgeçildi. Merinos'taki binada çökme riski oluşunca taşınan dosyalar yeniden Uluyol'a geri getirildi.


İcra Müdürlüklerinin taşınma sıkıntısı, binlerce hacizli dosyanın işleminin de ertelenmesine ve mağduriyetlere yol açtı. - BURSA

Merinos, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:19 Kaynak: İHA
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