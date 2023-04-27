Profesör, sahte MİT dolandırıcılarına 1979 adet Cumhuriyet Altını ve 400 bin euro'yu teslim etti

Kocaeli Üniversitesi'nden emekli olduktan sonra, rahatsızlığı nedeniyle bakıcısıyla birlikte Bursa'nın Nilüfer İlçesi'nde tek başına yaşamaya başlayan Prof. Dr. Ahmet T.'yi geçen yıl telefonla arayan bir kişi, kendini MİT mensubu Levent Akçay olarak tanıttı.

"BANKALARIN İÇİNDE KÖSTEBEKLER VAR" DİYEREK KANDIRDI

Sahte sicilini profesöre söyledikten sonra, "Bankalar içinde köstebekler bulunduğu biliniyor. Bunun için 6 aydır takip yapıyoruz. Bunları yakalamamız için bize yardımcı olmanızı isterim. Bu bir vatandaşlık görevi" dedi. Prof. Dr. Ahmet T.'den, "Tabi ki yardımcı olurum" sözü alan sahte MİT mensubu, bankalardaki bütün mal varlığını kendilerine bildirmesi gerektiğini söyleyip, "Mal varlığında sakladığın bir şey çıkarsa seni de suçlu görürüz" diyerek telefonu kapattı.

1979 CUMHURİYET ALTINI VE 400 BİN EUROYU DOLANDIRICILARA TESLİM ETTİ

Şüphelinin yönlendirmesiyle bankada bulunan 1979 adet cumhuriyet altınını bir çantaya dolduran Prof. Dr. Ahmet T., kendisine belirtilen çocuk parkına giderek altın dolu çantayı buluştuğu kişiye verdi. Prof. Dr. Ahmet T.'yi telefonla aramaya devam eden dolandırıcılar, profesörü polise gitmemesi için "Kimseye bahsetme. Operasyon devam ediyor. En ufak hata kabul edilemez" diyerek korkutan dolandırıcılar, emekli öğretim üyesinden bu kez, banka hesabında bulunan 400 bin euroyu çekip, kendilerine önce fotoğrafını göndermesini ardından da parayı parkta bekleyen bir kişiye vermesini istedi.

SAHTE MİT'ÇİLERDEN "WHATSAPP'INI AÇIK TUT" TALİMATI

Sahte MİT mensupları, söylenenleri yapıp parayı teslim eden Ahmet T.'ye "Operasyonun sonuna yaklaşmak üzereyiz. Paraları ve altınları inceleyeceğiz, sonra sana geri vereceğiz. Senin WhatsApp'ın hep açık kalacak. Biz senin konuşmalarını dinleyeceğiz" talimatını verdi. Dolandırıcılık olayı, telefonunda WhatsApp'ı sürekli açık olarak bekleyen Ahmet T.'nin uyuduğu sırada evine giren kardeşlerinin durumu fark ederek polise bildirmesi sonucu ortaya çıktı. Evine gelen polis ekiplerinin bilgilendirmesi üzerine dolandırıldığını anlayan Prof. Dr. Ahmet T. polis merkezine giderek dolandırıcılardan şikayetçi oldu.

EKİPLER 400 BİN EUROYA ULAŞAMADI

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Bölgede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelilerin İstanbul'dan farklı zamanlarda taksi ve otobüs vasıtasıyla geldiğini tespit etti. Bölgeye giriş yapan taksileri inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit ederek, Ahmet Laçin (38), akrabası Abdulhakim Laçin (23), İlyas Düger(37), Mehmet Emin Kırboğa (34), Mehmet Sinan Güler (34) ile Funda G.'yi (35) yakaladı. 1979 cumhuriyet altını ve 400 bin euroya ulaşamayan ekipler şüphelileri emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 1'i kadın 6 şüpheli cezaevine gönderildi.

Haklarında 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3 ila 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanıklar, çıktıkları duruşmalarda yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Son duruşmada mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Funda G.'nin tahliyesine, diğer 5 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.