Son Dakika Haberleri: Bursa'da Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına düzenlenen kitap fuarı 20 Aralık'ta açılacak
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Bursa'da Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına düzenlenen kitap fuarı 20 Aralık'ta açılacak

6 saat önce

Bursa'da "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" etkinlikleri kapsamında 20-29 Aralık'ta kitap fuarı gerçekleştirilecek.

Bursa'da Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına düzenlenen kitap fuarı 20 Aralık'ta açılacak, System.String[]

Bursa'da "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" etkinlikleri kapsamında 20-29 Aralık'ta kitap fuarı gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek fuarın misafir ülkesi Bosna Hersek olarak belirlendi.

Fuarın onur konukları Türkiye'den Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Teoman Duralı, Bosna Hersek'ten ise Türkçeye romanları tercüme edilen edebiyatçı ve felsefeci Prof. Dr. Cevad Karahasan olacak.

Kapılarını ziyaretçilerine 20 Aralık Cuma günü açacak fuara Türkiye'nin seçkin yayınevleri ve önde gelen yazarları katılacak. Etkinlik kapsamında imza günleri, söyleşi, panel ve konferanslara yer verilecek.

Sahafların da katılacağı kitap fuarında meraklılar, eski kitap ve belgelerle de tanışacak.

Fuar kapsamında Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Tufan Gündüz, Prof. Dr. Canan Karatay, Prof. Dr. Ahmet Güner Sayar, Prof. Dr. Nurullah Genç, Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Ahmet Ümit, Ercan Kesal, Ali Ayçil, Tarık Tufan, Mevlana İdris, Kudret Ayşe Yılmaz, Hasan Erdem, Serdar Tuncer ve Bahadır Yenişehirlioğlu, imza günü ve söyleşilerde okurlarıyla buluşacak.

Fuat Sezgin, Aralık, Bursa, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:06 Kaynak: AA
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