Bursa'da PTT'nin yeni konseptli hizmet binası açıldı - Son Dakika

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, yeni konsept iş yerlerini yaygınlaştıracaklarını belirterek, "Buna benzer 5 bin şubede, 11 bin araç, 45 bin çalışanımızla hizmet veriyoruz. Büyük ve güçlü bir aileyiz. Bu gücü vatandaşın faydasına kullanmak için ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Gülten, yaygın iş yeri ağının genişlemesi ve müşterilere daha konforlu hizmet sunmak amacıyla faaliyetine başlayan yeni konsept iş yerlerinden, Osmangazi ilçesindeki Gençosman PTT Müdürlüğü'nün açılış töreninde yaptığı konuşmada, posta, kargo bankacılık ve e-ticaret alanlarında çalışma yaptıklarını söyledi.

Ülkenin her noktasına hizmet götürmeye gayret gösterdiklerini aktaran Gülten, "Mevcut iş yeri ağımızı yenilerken, düzeltip genişletirken aynı zamanda iş yerlerimize yenilerini eklemeye çalışıyoruz. Türkiye genelinde çok yaygın her köye, ilçeye, ile hizmet götüren bir ağımız var." diye konuştu.

Bankacılık ve kargo alanında rakibi olmayan bir şube ağına sahip olduklarını ifade eden Gülten, şunları kaydetti:

"Yeni konsept şubelerimizle iş yeri ağımızı, hizmet alanlarımızı genişletmek için çabalıyoruz. PTT, 181 yıllık bir teşkilat. Hem tarihe tanıklık etmiş hem de tarihe kayıt düşmüş bir teşkilatız. Geçmişimizin bize verdiği sorumluluğun bilincindeyiz. Teşkilat olarak, hem halkımıza hizmet etmek hem de mevcut görevlerimizi yerine getirmek adına elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz. Gündelik, standart görevlerimizi yerine getirirken, pandemi döneminde hem maddi yardıma muhtaç ailelere devletin gönderdiği yardımları hem de izole durumdaki kişilere hizmetlerin ulaştırılması için ciddi çalışmalar yürüttük. Milyarlarca lirayı milyonlarca insanın evlerine, ellerine ulaştırdık."

Gülten, açılışı gerçekleştirilen binanın yeni konsept tasarımla yapıldığını dile getirerek, "Bu konsepti ülke geneline yaygınlaştırma hedefimiz var. Buraları, engellilere de hizmete uygun bir şekilde hizmete açıyoruz. Bu yatırımlar, ciddi bir emeğin ürünü. Buna benzer 5 bin şubede, 11 bin araç, 45 bin çalışanımızla hizmet veriyoruz. Büyük ve güçlü bir aileyiz. Bu gücü vatandaşın faydasına kullanmak için ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Açılış töreninin ardından, protokol üyeleri yeni iş yerini gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.