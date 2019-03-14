Son Dakika Haberleri: Bursa'da PTT Şubesinde Silahlı Soygun

Bursa'da PTT Şubesinde Silahlı Soygun

56 dakika önce

BURSA'da PTT şubesine silahıyla giren kimliği belirsiz kişi, kasadaki 3 bin TL'yi alarak kaçtı.

Bursa'da PTT Şubesinde Silahlı Soygun, System.String[]
BURSA'da PTT şubesine silahıyla giren kimliği belirsiz kişi, kasadaki 3 bin TL'yi alarak kaçtı. Soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, sabah saatlerinde Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde Ankara yolu üzerinde bulunan PTT şubesinde meydana geldi. Kapüşonlu giysisiyle kendini gizlemeye çalışan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, elindeki silah ile birlikte soygun girişiminde bulundu. Buradaki görevlinden yere yatmasını isteyen silahlı kişi, kasadaki 3 bin TL'yi alıp, kaçtı. Görevlinin durumu polis ekiplerine haber vermesi üzerine, şubeye çok sayıda ekip sevk edildi. Görevli, polis ekiplerine verdiği ifadede, "Silahla içeriye girererek, yere yat kafanı kaldırma dedi ve küfretti. Sonrasında paraları alıp yaya olarak kaçtı" dedi. Soygun anı güvenlik kamerasına yansırken silahlı saldırganın yakalanmasına çalışılıyor. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:19 Kaynak: DHA

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