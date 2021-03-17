Bursa'da PTT şubesinden silahlı soygun yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bursa'da PTT şubesinden silahlı soygun yapan 2 şüpheli yakalandı

17.03.2021 11:23
Bursa'da PTT şubesinden silahlı soygun yapan 2 şüpheli yakalandı, System.String[]

Bursa'nın Osmangazi içesindeki PTT şubesinden silahlı soygun gerçekleştiren 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'nın Osmangazi içesindeki PTT şubesinden silahlı soygun gerçekleştiren 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, Adnan Menderes Mahallesi'ndeki PTT şubesinde 4 Aralık 2020'de gerçekleşen 10 bin 400 liralık soygunun ardından çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Yüzlerce saatlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin olay sonrası PTT yakınlarındaki bir akrabalarının evine gittiklerini, aynı gün otobüsle İstanbul'a kaçtıklarını belirledi.

Zanlıların kimliklerini tespit eden ekipler, F.Y'yi Bursa'da (21), B.K'yi (21) ise İstanbul'da gözaltına aldı.

Şüphelilerin soygun sırasında üzerlerindeki giysileri çaldıkları, daha sonra boş bir arsada yaktıkları belirlendi.

Zanlıların, olay sonrası medyaya düşen güvenlik kamerası görüntülerini yakalanamadıkları için övünerek yakın arkadaşlarıyla paylaştıkları öğrenildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adnan Menderes Mahallesi'ndeki bir PTT şubesine 4 Aralık 2020'de gelen iki kişi, gişe görevlisine silah doğrultup kasadaki 10 bin 400 lirayı alarak olay yerinden kaçmıştı.

Osmangazi, Aralık, Bursa, PTT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da PTT şubesinden silahlı soygun yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü Turizm kentinde uyuşturucu satıcılarına ağır darbe: 200 torbacı yakalandı Hızla gelen araç, işe çıkmak için evden çıkana kadına çarptı! Korkunç anlar kamerada Son dakika! Akaryakıtta gizli zamma EPDK tavan fiyat uygulamasıyla son verecek: Fiyatlar 17-20 kuruş inecek 2 çocuk babası, evinde elektrik kablolarına bağlı halde bulundu Kendisiyle selfie çekenlerin verdiği parayı beğenmeyen palyaçodan tehdit: Kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Masada hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili tavsiye kararı var Çanakkale Boğazı'nı kaplayan 'müsilaj' balıkçıların kabusu oldu
Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı         
11:41
Bozuk zemin nedeniyle Türk Telekom Stadı İşletme Direktörü Murat Ersoy'un görevine son verildi Bozuk zemin nedeniyle Türk Telekom Stadı İşletme Direktörü Murat Ersoy'un görevine son verildi         
11:40
Sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Müdahale etmek yerine film izler gibi izlediler Sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Müdahale etmek yerine film izler gibi izlediler         
11:32
Menüsüne vücut direncini yükselten bıldırcın etini ekleyen kebapçı, şimdi siparişleri yetiştiremiyor Menüsüne vücut direncini yükselten bıldırcın etini ekleyen kebapçı, şimdi siparişleri yetiştiremiyor         
11:20
Beşiktaş, eski Galatasaraylı Koray Günter'i transfer etmek için girişimlere başladı Beşiktaş, eski Galatasaraylı Koray Günter'i transfer etmek için girişimlere başladı         
11:03
CZN Burak'ın son paylaşımı ziyaret ettiği kent sakinlerinin büyük tepkisini çekti CZN Burak'ın son paylaşımı ziyaret ettiği kent sakinlerinin büyük tepkisini çekti         
10:41
Bu işi hayrına yapıyor! Aileleri 15 yıldır evlere giren yılanlardan kurtarıyor Bu işi hayrına yapıyor! Aileleri 15 yıldır evlere giren yılanlardan kurtarıyor         
10:23
Oyuncu Meral Kaplan, iş yerini bastığı kocasına tırnaklarıyla saldırdı Oyuncu Meral Kaplan, iş yerini bastığı kocasına tırnaklarıyla saldırdı         
10:02
AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek         
09:41
Zerrin Özer, Zerrin Özer, "Abi gibi görüyordum" dediği tecavüzcüsünün kimliğini ilk kez açık etti         
09:31
Kocasına Kocasına "Kanserim" deyip tedavi için başka bir şehre taşınan kadının, yıllarca başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı         
08:09
Evlenmelerine izin verilmeyen iki genç el ele tutuşup 4'üncü kattan atladı Evlenmelerine izin verilmeyen iki genç el ele tutuşup 4'üncü kattan atladı         
03:19
Cani ağabey, 15 yaşındaki kız kardeşinin boğazını keserek öldürdü Cani ağabey, 15 yaşındaki kız kardeşinin boğazını keserek öldürdü         
21:53
Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı         
21:10
Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor         
19:24
Çiçek satan annesini Çiçek satan annesini "Oxford'da okuyorum" diye kandıran Merve Bozkurt'un yalanı İngiltere'de de gündem oldu         
15:56
Şimdi almayan pişman olacak! Uzman isim altının 500 liranın üzerine çıkacağı tarihi verdi Şimdi almayan pişman olacak! Uzman isim altının 500 liranın üzerine çıkacağı tarihi verdi         
15:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2021 11:56:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da PTT şubesinden silahlı soygun yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei