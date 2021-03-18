Bursa'da PTT şubesinden silahlı soygun yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bursa'da PTT şubesinden silahlı soygun yapan 2 şüpheli tutuklandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir PTT şubesinden silahlı soygun yapılmasına ilişkin yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir PTT şubesinden silahlı soygun yapılmasına ilişkin yakalanan 2 zanlı tutuklandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Y. (21) ve B.K. (21), çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe haklarında tutuklama kararı verilerek cezaevine gönderildi. Adnan Menderes Mahallesi'ndeki bir PTT şubesine 4 Aralık 2020'de gelen iki kişi, gişe görevlisine silah doğrultup kasadaki 10 bin 400 lirayı alarak olay yerinden kaçmıştı. Polis, şüphelilerin olay sonrası PTT yakınlarındaki bir akrabalarının evine gittiklerini, aynı gün otobüsle İstanbul'a kaçtıklarını belirlemiş, 16 Mart'ta F.Y'yi Bursa'da, B.K'yi ise İstanbul'da gözaltına almıştı. Şüphelilerin soygun sırasında üzerlerindeki giysileri çaldıkları, daha sonra boş bir arsada yaktıkları belirlenmişti.

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